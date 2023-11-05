"Трагедия, которой можно было избежать": Зеленский об ударе по воинам 128-й бригады

По словам президента, продолжается расследование, которое должно установить, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Президент Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде 3 ноября на Запорожском направлении.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал.

По его словам, по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

"Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", – сказал глава. государства.

Зеленский считает, что расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

"Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полная боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.

Это касается многих вещей, от небрежности, которая бывает, до советской и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно – эффективно”, – отметил глава государства.

Он призвал соотечественников продолжать верить в Украину и нашу победу.

"Но, равно как и после 24 февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное. И я благодарен всем, кто прилагает усилия ради этого", – подытожил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Зеленский: ТРАГЕДИЯ, которой можно было избежать! Обращение за 5 ноября

Напомним, в пятницу, 3 ноября, Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали и построили вместе на награждение ко Дню артиллерии, а в то время враг именно нанес удар.

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 28 погибших и 53 раненых воинах.

ТСН.ua собрал, что известно об ударе по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение.