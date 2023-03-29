Трагедия на Харьковщине: в автомобиле посреди дороги погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина

Еще два человека получили травмы и находятся в больнице.

В Харьковской области вблизи села Барвинково в среду, 29 марта, на мине взорвался автомобиль, в котором ехали трое мужчин и 16-летний парень.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Трагедия произошла на полевой дороге. Там гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине. На месте происшествия погибли 16-летний молодой человек и 34-летний мужчина. Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения и были госпитализированы.

"В очередной раз призываю всех! Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным дорогам. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", — написал Синегубов.

Минная опасность в Украине

Из-за российской агрессии большая территория Украины до сих пор заминирована. Британский телеканал Sky News со ссылкой на расчеты экспертов, считает, что Украина по состоянию на сегодняшний день — это самая заминированая страна на планете. Поэтому украинцев призывают не ходить неизвестными путями и смотреть под ноги. Российские оккупанты во время отступлений беспощадно минируют украинскую территорию, чтобы даже после своего ухода убить как можно больше людей.

Поэтому 12 февраля вблизи села Новорайск на Херсонщине автомобиль, в котором находились двое мужчин, взорвался на мине – люди погибли. Подобные случаи происходят на Харьковщине, Киевщине, Черниговщине и других областях, где были российские оккупанты.

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