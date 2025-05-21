Трагедия на Сумщине: эксперт объяснил, как можно было избежать потерь на полигоне

ВСУ / © Associated Press

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Чтобы избежать трагедий вроде ракетного удара по полигону в Сумской области, где погибли и были ранены украинские военные, нужно создать отдельную методику безопасности для стрельб в прифронтовых районах.

Об этом заявил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

«У нас все еще нет разработанной методики безопасности полигонов, которые расположены вблизи линии фронта», — подчеркнул он.

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Он отметил, что учебные полигоны в прифронтовой зоне вынужденный шаг в реалиях войны: «Бойцам в ротации нужно поддерживать форму, а командирам — оценивать уровень их подготовки. Но вопрос в том, как эти учения организованы».

Эксперт подчеркнул, что сейчас на таких объектах действуют только общие правила безопасности, которые, например, предусматривают действия в случае воздушной тревоги. Однако этого недостаточно, ведь современные средства поражения, в частности дроны-разведчики и ракеты типа «Искандер-М», могут поражать цели без предупреждения: «Между фиксацией угрозы и ударом может пройти только одна минута».

«Нужна четкая методика: кто именно находится на открытом полигоне, сколько людей, есть ли укрытие. Нужно хотя бы вырытые блиндажи, а еще лучше — бетонные укрепления», — отметил Крамаров.

Также он призвал создать систему технического прикрытия — в частности, использование средств радиоэлектронной разведки, которые могут своевременно проявить активность враждебных БПЛА.

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«Это должно быть решение на уровне Генштаба. Нельзя перекладывать ответственность на командиров, у которых нет специальных инструкций — потому что они просто не существуют», — подытожил эксперт.

Напомним, утром 21 мая военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила об ударе фугасной ракетой «Искандер» по стрельбе в городе Шостка. По ее словам, на полигоне в момент атаки находились военнослужащие Национальной гвардии. Также, по информации журналистки, командир воинской части, не отреагировавший на пролет вражеского разведывательного дрона, был отстранен от должности.