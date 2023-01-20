Трагедия в Днепре: что будет с разрушенным домом и как помогут пострадавшим

В Днепре начнут инструментальное обследование дома, куда 14 января ударила российская ракета. В ближайшие дни будет определено, какие квартиры можно отстроить, а какие нуждаются в демонтаже.

Но уже сейчас очевидно, что последних не менее сотни, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Мэрия будет выплачивать до миллиона гривен для каждой пострадавшей семьи, потерявшей жилье. Еще столько же обещает добавить областная администрация. Есть ряд договоренностей с социально ответственным бизнесом. О готовности помочь также уже заявили города-побратимы Днепра и некоторые частные пожертвователи", — рассказал мэр.

По словам Филатова, чтобы справедливо распределить все деньги, жильцы дома заполнят анкеты, где укажут свои главные нужды.

Также для разрушенных и поврежденных квартир аннулируют долги по коммунальным услугам городским структурам. За средства городского бюджета организуют похороны, оформление документов, лечение, юридические услуги и вывоз мебели.

"Коммунальщики заменят все выбитые окна, а "Днепрогаз" вскоре возобновит подачу газа в квартиры в уцелевших подъездах. Обращайтесь в департамент социальной защиты за материальной помощью. Будем выплачивать 10, 50 и 100 тысяч гривен", — добавил городской голова Днепра.

Ракетный удар по Днепру

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 ударила по жилой многоэтажке в Днепре. Погибли 46 мирных жителей, которые в выходной день находились дома или проходили мимо. Еще 80 человек ранены. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

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