Трагедия в Николаеве и ранение итальянского журналиста: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев. За сутки оккупанты наносят сотни ударов по Украине.

Сегодня, 27 апреля, россияне атаковали Николаев четырьмя ракетами типа "Калибр". Один человек погиб, еще 23 получили ранения. Кроме того, российские оккупанты обстреляли Антоновский мост. Из-за этой атаки ранения получил журналист итальянского издания "La Repubblica", его коллега погиб на месте.

Об этом говорится в сводках руководителей военных ОГА.

Черниговщина: в сутки — 7 обстрелов, суммарно 89 взрывов, из минометов и ствольной артиллерии, Новгород-Северский район. Половина всех взрывов – в направлении моста через реку Судость, Новгород-Северская община. Обошлось без жертв.

Сумщина: ночью и утром врагом было совершено 10 обстрелов пограничных общин. Под обстрелом были Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманьская, Шалыгинская, Глуховская и Свеская территориальные общины. Зафиксировано 52 прилета. Есть разрушение. Данные о последствиях уточняются.

Вчера, 26 апреля, в течение дня россияне совершили обстрелы пограничных общин – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской. Зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС. Есть разрушения.

Середино-будская община: со стороны РФ со ствольной артиллерии совершен обстрел общины — 15 прилетов. Также враг обстреливал общину из РСЗО "Град", с вертолета по г. Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома.

Эсманская община: в результате обстрела повреждены жилой дом местного жителя и дворовые здания.

Юнаковская община: ранения получили двое жителей с. Басовка. Раненые доставлены в больницу. Кроме того, на территории общины подорвался на мине трактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование, выбиты стекла. Тракторист телесные повреждения не получил.

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Запорожская: прошедшие сутки было громко по всей вольной территории области. По мирным городам и селам нанесено 83 удара: 7 авиационных, 5 атак БПЛА, 2 РСЗО и 69 артиллерийских. В настоящее время зафиксировано 26 новых разрушений.

День под хаотическими обстрелами провел Орехов, Преображенка, Новоданиловка. К сожалению, в городе погибли два человека 1976 и 1979 г.р.

Авиация атаковала Гуляйполье: повреждены жилые дома в Успеновке, люди не пострадали.

Днепропетровщина: вчера, 26 апреля, за день агрессор четыре раза обстреливал Никопольский район – Красногригоревскую и Марганецкую общины. Выпустил более двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. Повреждена насосная станция. Спасатели продолжают обследовать территорию. Уточняют последствия атак. В Синельниковском районе упал неизвестный предмет. Предварительно его сбросил вражеский самолет. Детали выясняются.

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Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка и Берестово.

Враг обстрелял с. Устимовка Купянского района. Повреждены частные домовладения, автомобиль, произошел пожар. В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района поврежден частный жилой дом и хозяйственное сооружение. В г. Волчанск Чугуевского района повреждено здание новой котельни, кислородные баллоны на территории ЧАО "Волчанский маслоэкстрактный завод", повреждено частное домовладение, здание 47 пожарно-спасательной части. Легкое ранение получил сотрудник ГСЧС. Повреждены дома в с. Подолы, с.Ольховатка Купянского района.

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Луганщина: за сутки противник совершил 103 обстрела по позициям наших войск, из них минометных – 43, РСЗО – 13, артиллерийских – 41 танковых – 6. Артиллерийским обстрелам прошедших суток подверглись Диброва, Белогоровка и Новоселовское.

Донбасс: в течение суток россияне совершили 34 обстрела. Обстреляли 16 населённых пунктов: Авдеевка (автобаз, жилищный сектор, коммунальное предприятие, кемпинг, кооператив, ЧАО "АКХЗ"); Бахмут (жилой сектор); Константиновка (территории ООО "Свинец", ОАО "Константиновский огнеупорный завод", дачный кооператив "Химик"); с. Карловка (территория водохранилища); а также жилые сектора населенных пунктов: Дружковка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Ямполь, с.Бердичи, с.Веселый Гай, с.Звановка, с.Предтечино, с.Уманское, с.Нетайлово. За сутки повреждено 58 объектов. В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 4 раненых.

Николаевщина: сегодня, 27 апреля, ночью враг атаковал Николаев четырьмя ракетами типа "Калибр". Один человек погиб и 23 получили ранения, в том числе ребенок. В результате ракетных ударов разрушен один частный дом и один поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На территории Баштанского района вчера днем были сбиты дроны-камикадзе типа "Ланцет".

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 65 обстрелов, из них по г. Херсон — 10 обстрелов. Враг попал в районы 28 населённых пунктов области; территорию электрической подстанции (г. Берислав); территории и здания сельского совета, аптеки, Укрпочты (Станислав).

Также русская армия обстреляла Антоновский мост. Из-за этой атаки ранения плеча получил журналист итальянского издания "La Repubblica" Коррадо Зунино, его коллега Богдан Битик погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.

В с. Новоберислав в результате сброса гранаты из вражеского дрона травмы получил житель населенного пункта. Доставлен в больницу.

В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, 3 получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуировано – 88 человек.

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