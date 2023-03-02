Трагедия в Запорожье: спасатели вытащили из-под завалов дома 8 пострадавших (видео)

По состоянию на 04:30 утра четверга, 2 марта, работники ГСЧС спасли из-под завалов дома в Запорожье 8 пострадавших. Их госпитализировали. Еще 20 человек эвакуированы.

Один погибший деблокирован, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"В ночь на 2 марта в г. Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этаж пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда", — говорится в сообщении.

К поисково-спасательным работам от ГСЧС привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога, и 24 единицы техники.

Напомним, во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 2 марта около 02:00 стало известно о "прилете" в жилой дом в Запорожье.

Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты ударилии по мирному кварталу, вероятно, ракетой С-300. Через некоторое время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что в результате ракетной атаки есть двое погибших.