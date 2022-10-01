"Трагедия – во власти Путина": Арестович объяснил, почему в поражении РФ в Лимане виноват президент

Путин не дал согласия на вывод войск из Лимана, чтобы не огорчить никого в день попытки аннексии украинских территорий, 30 сентября.

Виновником трагедии российских войск в Лимане является президент РФ Владимир Путин. Именно он настоял, чтобы оккупанты оставались там, когда для этого почти не было военной целесообразности.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Если искать причины, трагедия лиманской группировки для российской стороны — полностью, целиком во власти Путина. Он категорически настоял, чтобы она оставалась на месте. Хотя с военной точки зрения был определенный здравый смысл, но уже позавчера нужно было выводить их, когда еще была такая возможность", – сообщил советник ОП.

"Но они не хотели огорчить, что большое событие подписания, присоединения, референдумы и так далее. Вот там легли тысячи полторы человек, наверное, только потому, что видите, дата ему (Путину – ред.) была нужна", – пояснил Арестович.

Напомним, украинская армия 1 октября взяла под свой контроль Лиман в Донецкой области, освободив город от оккупантов.

Как объяснили официально в ВСУ, после освобождения Лимана для защитников Украины откроются ворота для освобождения всего Донбасса.

Зеленский сообщил горячие новости с фронта

Читайте также: