Трагическая ночь на Днепропетровщине: из-за обстрела РФ погибли 11 человек, ранены еще 13 (фото)

Пострадали Марганец и Мировская община.
В ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 11 человек, еще 13 ранены.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.
Так, в Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять — в больнице, семеро из них "тяжелые".
В городе повреждено более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание городского совета и еще несколько административных помещений. Выведена из строя линия электропередачи. Несколько тысяч горожан остались без света. Работают аварийные бригады электриков.
В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома.
Напомним, в больнице Днепра скончался 20-летний парень, выпавший с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.
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