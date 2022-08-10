Трагическая ночь на Днепропетровщине: из-за обстрела РФ погибли 11 человек, ранены еще 13 (фото)

В ночь на 10 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. В результате погибли 11 человек, еще 13 ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

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Так, в Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять — в больнице, семеро из них "тяжелые".

В городе повреждено более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание городского совета и еще несколько административных помещений. Выведена из строя линия электропередачи. Несколько тысяч горожан остались без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в больнице Днепра скончался 20-летний парень, выпавший с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

Россияне гатят по Днепропетровщине и Харькову – повреждены дома, есть пострадавший

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