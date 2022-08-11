Трагическая ночь на Днепропетровщине: увеличилось количество погибших из-за обстрела РФ

Среди раненых – 13-летняя девочка.
В Никополе Днепропетровской области спасатели достали из-под завалов еще одного погибшего из-за российских обстрелов. Число жертв увеличилось до трех.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночная российская атака на область унесла жизни трех человек, девять ранены, четверо из них в больнице", — написал он.
Напомним, в ночь на 11 августа российская армия снова обстреляла Днепропетровщину. Под удар попали Днепровский, Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы. Зафиксировано более 120 прилетов.
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