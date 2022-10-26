Трагическая ночь в Днепре: российская ракета убила двух человек возле АЗС, раненые – в тяжелом состоянии (фото)

В ночь на 26 октября российская ракета в Днепре убила двух человек возле АЗС - беременную женщину и оператора автомойки. Еще четверо ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что среди раненых две женщины и двое мужчин. Глава ОВА показал новые фото с места трагедии в городе.

Резниченко добавил, что ночью россияне снова били по Никопольщине. Огнем из "Градов" оккупанты накрыли Красногригорьевскую общину. Люди не пострадали.

В результате атаки есть разрушение, повреждена линия электропередачи. Более 600 семей остались без электроэнергии.

Кроме того, вчера вечером украинские защитники сбили российский беспилотник на Днепропетровщине. Военные из воздушного командования "Схід" уничтожили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольщиной.

Напомним, из-за российского ракетного удара по Днепру погибла молодая беременная женщина. Вторая жертва атаки оккупантов — оператор автомойки возле АЗС. На месте трагедии разразился масштабный пожар.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Из-за обстрела Днепра в авто заживо сгорела беременная женщина

Читайте также: