Трагическая смерть семьи с детьми в Харькове: погибла прокурор — подробности, фото

В Харькове из-за атаки РФ дронами погибла семья с тремя детьми.
В Харькове в результате атаки России беспилотниками погибла семья с тремя детьми. Речь идет о прокуроре Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятиной Ольге, ее муже и трое их сыновьях.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Известно, что старшему мальчику – Алексею – было 7 лет, среднему Михаилу – почти четыре, а младшему Павлу было всего 10 месяцев.
"Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома. Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В настоящее время находилась в декретном отпуске", — говорится в сообщении.
Удар по Харькову
В Харькове после атаки дронами выгорело дотла 15 жилых домов. По данным ОВА, возгорание произошло из-за утечки топлива на нефтебазе, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где расположен жилищный сектор.
Харьков атаковали по меньшей мере 10 БПЛА, из них восемь – сбиты.
В результате атаки погибли семь человек. Так, в одном доме в результате пожара погибли парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью. В другом доме погибла вся семья из пяти человек: трое детей, а также их родители.
Напомним, Зеленский отреагировал на трагическую гибель детей в Харькове.
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