Трагически погиб Богдан Змий — создатель разминочной машины «Змей»

Богдан Змей / © соцмережі

Защищая Украину и помогая своими разработками, трагически погиб Богдан Змий – украинский инженер, один из разработчиков роботизированной машины для разминирования «Змей».

Об этом сообщили в Шептицком городском совете в Telegram .

Богдан Змий внес весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины во время российско-украинской войны. Под его руководством была создана инновационная техника, спасавшая жизнь военных саперов и мирных жителей, помогая очищать освободившиеся территории взрывоопасных предметов.

Его разработки стали символом украинской изобретательности, стойкости и стремления к жизни. Светлая память инженеру, патриоту и человеку, посвятившему свой талант служению Украине.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Богдана.

