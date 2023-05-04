Трагический день в Херсоне: Россия за один день убила 23 человека и еще полсотни ранила

Власти Херсонщины объявили 4, 5 и 6 мая днями траура по погибшим.

В среду, 3 мая, Россия массированно обстреляла Херсон. По состоянию на утро 4 мая известно о 23 жертвах и 46 пострадавших, среди них — два ребенка.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, оккупанты выпустили по Херсону 82 снаряда, которые попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства, территорию железнодорожного переезда.

В связи с трагическими событиями власти Херсонщины объявили 4, 5 и 6 мая днями траура по погибшим.

"Прошу сегодня в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта. В память об убитых государством-агрессором людях Херсонская областная военная администрация объявляет 4, 5 и 6 мая на днях траура", — говорится в сообщении чиновника.

Обстрел Херсона 3 мая

Напомним, Россия целый день обстреливала Херсон. Целями стали мирные люди. Утром оккупанты нанесли удар по единственному работавшему гипермаркету. В результате атаки врага погибли работники и посетители заведения. Гипермаркет был закрыт.

После обеда обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, попав по пассажирскому поезду "Херсон-Львов", ранив проводника. Также вблизи Херсона оккупанты убили трех энергетиков, работавших над восстановлением света.

Поздним вечером в Херсоне снова раздавались взрывы. Россияне обстреливали город.

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