Тракторист из Коми пошел воевать против Украины, чтобы "отомстить за сына": теперь нет и его

Пропагандистские российские СМИ хвастались историей непригодного к службе 43-летнего тракториста из Коми Ивана Казмалы, который пошел добровольцем на войну против Украины, чтобы отомстить за пропавшего без вести сына. Однако с 8 июля он не выходит на связь.

Сын тракториста подписал контракт в октябре 2021 года. В феврале позвонил по телефону родителям и рассказал, что едет воевать против Украины, сообщает Telegram-канал РФ.

С 26 марта парень считается пропавшим без вести.

Как рассказывает жена Ивана, мужа сначала не брали на фронт из-за "отсутствия военного опыта и проблем с почками". Но все же 12 мая он стал добровольцем так называемой "народной армии Донбасса".

14 июля истек контракт Ивана. Но домой он не вернулся.

Напомним, российские кафиры во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровенскую область.

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