Тракторные войска: появилась игра, посвященная украинским фермерам, помогающим забирать у РФ технику

Эту игру можно запустить в браузере.
Разработчики из Украины создали компьютерную игру по мотивам опубликованных в соцсетях фото и видео, на которых фермеры забирают российскую технику, которую бросили российские оккупанты.
Эта игра называется Farmers Stealing Tanks.
Целью проекта является сбор средств для украинских детей, пострадавших из-за российской агрессии против Украины.
Эту игру можно запустить в браузере, чтобы приступить к сбору российской военной техники, у которой закончилось топливо. За каждую конфискованную технику можно получить баллы. В то же время следует избегать российских снарядов.
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