Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону о прекращении огня: детали от Reuters

Трамп, неоднократно заявлявший о желании быстро завершить конфликт, высказался за немедленное прекращение огня и начало переговоров, но не уточнил, как видит решение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов, чтобы обсудить вопросы гарантий безопасности Украины в контексте возможного переговорного завершения войны с Россией.

Встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, прошла 7 декабря, сообщает Reuters.

По данным источников, Зеленский стремился донести Трампу важность обеспечения гарантий безопасности для Украины в любом сценарии мирного урегулирования. Трамп, неоднократно заявлявший о желании быстро завершить конфликт, высказался за немедленное прекращение огня и начало переговоров, но не уточнил, как видит решение войны.

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Во время 35-минутной встречи, проходившей без участия советников, Зеленский подчеркнул, что одного прекращения огня недостаточно.

"Путин может снова нарушить соглашения, как он делал это раньше, если не будут предоставлены надлежащие гарантии безопасности", — заявил представитель офиса президента Украины.

Источники Reuters также сообщают, что Трамп был открыт к диалогу, вел себя дружески и больше слушал, чем говорил. Однако, по словам близких к переговорам лиц, команда Трампа до сих пор не сформулировала четкую позицию по урегулированию конфликта и гарантий для Украины.

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В Киеве сохраняется неопределенность по поводу будущей роли США в поддержке Украины, особенно учитывая наступление России на Донбассе и постоянные атаки беспилотников на тыловые города.

"Украина настаивает на получении гарантий безопасности, а также приглашении в НАТО, чтобы предотвратить грядущие российские вторжения", — отметили в администрации Зеленского.

Встреча трех лидеров в Париже стала важным шагом в формировании потенциального мирного плана, хотя многие детали остаются неопределенными, отмечают в издании.

Напомним, что лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран для выработки общей европейской позиции по завершению войны против Украины.