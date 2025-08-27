- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 306
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп хочет отправить европейские войска в Украину, но избиратели ЕС против — СМИ
По данным СМИ, большинство граждан ЕС выступают против размещения миротворцев в Украине. Опросы в Германии, Франции и Польше показывают сильный скепсис.
План размещения европейских миротворцев в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с главной преградой - скепсисом среди избирателей в странах Европы.
Об этом сообщает Clash Report.
По данным издания, значительная часть европейцев выступает против любого вовлечения военных контингентов, что может поставить их под риск. Наиболее выражены такие настроения в странах Восточной Европы, которые стремятся сосредоточиться на защите своих границ, а также в Германии и Италии, где большую роль играет историческая память о Второй мировой войне.
Германия
Опрос, проведенный компанией Insa на прошлой неделе, показал, что 56% немцев не поддерживают отправку бундесвера в Украину больше, чем весной этого года.
"Я боюсь, что армия может не справиться с такой задачей и оставит нас без защиты дома", - сказал 28-летний Леонард Вольтерс, один из респондентов.
Франция
В стране, которая считается одним из главных приверженцев идеи миротворческой миссии, поддержка зависит от условий. Согласно опросу Elabe в марте, 67% французов соглашаются на участие военных в случае достижения Киевом и Москвой окончательного мирного соглашения. В то же время, без такого документа 68% выступают против.
"Если мы в Украине, чтобы восстанавливать, это хорошо. Но если цель лишь усилить сомнения или поддержать войну, то в этом нет смысла", - считает Николя Дегаж из Парижа.
Великобритания
Британцы в большинстве своем поддерживают привлечение военных в мирные переговоры, но не хотят провоцировать открытое противостояние с Россией.
Польша
Варшава очертила "красную линию": ее войска не будут участвовать в миссии, чтобы избежать риска эскалации, которая может перекинуться на территорию Польши. По опросу United Surveys в марте, 58,5% поляков категорически против отправки военных в Украину, еще 28% ответили, что делать этого "вероятно, не следует".
Ключевая роль США
Европейские чиновники признают, что общественное мнение сложно убедить без четкого заявления Вашингтона о поддержке. Пока нет ясности, готовы ли США гарантировать участие в такой миссии.
Вместе с тем ряд европейских лидеров отмечает: присутствие миротворцев в Украине является критическим для безопасности Европы. Они предупреждают, что в случае падения Киева, Россия может расширить агрессию на другие регионы. По их мнению, именно наземная миссия свидетельствует о решимости Европы поддерживать Украину, пока Вашингтон взвешивает возможные гарантии безопасности.
Кроме того, принять участие в развертывании миротворческого контингента в Украине может Китай. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в европейских кругах.