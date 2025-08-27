Французские военные

План размещения европейских миротворцев в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с главной преградой - скепсисом среди избирателей в странах Европы.

Об этом сообщает Clash Report.

По данным издания, значительная часть европейцев выступает против любого вовлечения военных контингентов, что может поставить их под риск. Наиболее выражены такие настроения в странах Восточной Европы, которые стремятся сосредоточиться на защите своих границ, а также в Германии и Италии, где большую роль играет историческая память о Второй мировой войне.

Германия

Опрос, проведенный компанией Insa на прошлой неделе, показал, что 56% немцев не поддерживают отправку бундесвера в Украину больше, чем весной этого года.

"Я боюсь, что армия может не справиться с такой задачей и оставит нас без защиты дома", - сказал 28-летний Леонард Вольтерс, один из респондентов.

Франция

В стране, которая считается одним из главных приверженцев идеи миротворческой миссии, поддержка зависит от условий. Согласно опросу Elabe в марте, 67% французов соглашаются на участие военных в случае достижения Киевом и Москвой окончательного мирного соглашения. В то же время, без такого документа 68% выступают против.

"Если мы в Украине, чтобы восстанавливать, это хорошо. Но если цель лишь усилить сомнения или поддержать войну, то в этом нет смысла", - считает Николя Дегаж из Парижа.

Великобритания

Британцы в большинстве своем поддерживают привлечение военных в мирные переговоры, но не хотят провоцировать открытое противостояние с Россией.

Польша

Варшава очертила "красную линию": ее войска не будут участвовать в миссии, чтобы избежать риска эскалации, которая может перекинуться на территорию Польши. По опросу United Surveys в марте, 58,5% поляков категорически против отправки военных в Украину, еще 28% ответили, что делать этого "вероятно, не следует".

Ключевая роль США

Европейские чиновники признают, что общественное мнение сложно убедить без четкого заявления Вашингтона о поддержке. Пока нет ясности, готовы ли США гарантировать участие в такой миссии.

Вместе с тем ряд европейских лидеров отмечает: присутствие миротворцев в Украине является критическим для безопасности Европы. Они предупреждают, что в случае падения Киева, Россия может расширить агрессию на другие регионы. По их мнению, именно наземная миссия свидетельствует о решимости Европы поддерживать Украину, пока Вашингтон взвешивает возможные гарантии безопасности.

Кроме того, принять участие в развертывании миротворческого контингента в Украине может Китай. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в европейских кругах.