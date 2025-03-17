Трамп и Путин хотят поделить Украину: аналитик Bild о том, что РФ хочет получить от США

Репке уверен, что Россию не устраивают ее предыдущие завоевания в Украине и Путин стремится к большему.

Будущее Украины может решиться во вторник, 18 марта: президент США Трамп будет разговаривать с Путиным про землю и электростанцию.

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По словам аналитика, Киев хочет быстрого окончания боевых действий, тогда как Москва стремится продвинуться как можно дальше до заключения перемирия. Путин хочет навсегда отколоть и захватить части Украины – чтобы в будущем иметь еще более выгодные позиции для новых атак.

"Я поговорю с президентом Путиным во вторник. Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. Мы разделим определенные активы", – напоминает журналист слова Трампа.

Что Путин хочет получить от Трампа и сколько еще земли он собирается отобрать у Украины?

Репке уверен, что Россию не устраивают ее предыдущие завоевания в Украине. Хотя Кремль сейчас оккупирует 20 процентов территории Украины, Путин хочет больше. В сентябре 2022 года российский диктатор объявил о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Однако Россия не может захватить всю территорию военными методами. Поэтому сейчас Путин идет в обход — ведет переговоры с Трампом, чтобы дипломатическим путем заставить Украину уступить территорию. Однако Киев уже сделал это "красной линией" и заявил, что не хочет уходить без боя.

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Журналист напоминает, что Украина до сих пор контролирует административные центры Запорожской и Херсонской областей, где проживает почти миллион человек. В Донецкой области также остаются большие города под контролем Украины.

После поспешной аннексии территорий Путиным эти регионы были "включены" в российскую конституцию. Потому диктатор продолжает настаивать на получении территорий.

"Путин хочет забрать у Украины большую часть ее природных ресурсов, а также удержать под своим контролем крупнейшую АЭС Европы в Запорожье, которая уже находится в руках России", – говорит Репке.

Кроме того, он отмечает, что в случае территориальных уступок со стороны Киева российские войска окажутся прямо "у ворот" города-миллионника Днепр и других регионов центральной Украины.

"Для Украины подписание такого соглашения может представлять угрозу существованию", – подытожил Юлиан Репке.

Раньше мы писали, как Трамп будет дожимать Путина и не принудят ли Украину к очередным уступкам.

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