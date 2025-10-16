Трамп колеблется с Tomahawk для Украины: что мешает изменить ход войны

Tomahawk / © Википедия

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 2500 км, но многочисленные препятствия от нехватки пусковых установок к российским ПВО усложняют их влияние на войну.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Крылатые ракеты Tomahawk, десятилетиями являвшиеся ключевым оружием США, могут поражать цели на расстоянии 1600–2500 км, позволяя Украине атаковать объекты вглубь России. Однако аналитики отмечают, что для изменения хода войны требуются большие количества ракет и разрешение США на удары по российской территории.

Главные препятствия для передачи

Уязвимость к ПВО. Ракеты Tomahawk могут быть перехвачены российскими системами противовоздушной обороны.

Нехватка пусковых установок. Tomahawk обычно запускают с кораблей или подлодок, но Украине нужны наземные системы, как Typhon, которых в США ограничено количество из-за их использования в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Альтернативой являются адаптированные установки, например Mk-41 или от Oshkosh Defense, но их развертывание требует времени.

Обучение и разведка. Доставка, обучение украинских военных и предоставление разведданных для наведения ракет займут месяцы. Это обеспечит США контроль над целями, снижая риск ударов по чувствительным объектам России, как отметил Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований.

Реакция Кремля. Москва выступает против передачи Tomahawk, предупреждая об эскалации войны, вызывающей осторожность в Белом доме по поводу возможных последствий.

Потенциальное влияние

Сторонники передачи ракет считают, что это может побудить другие западные страны предоставить Украине больше дальнобойных систем. В то же время, зависимость от американской разведки и обучения ограничит автономность Украины в использовании Tomahawk, что может уменьшить риск эскалации, но усложнит быстрое развертывание.

Ранее сообщалось, что решение Дональда Трампа о ракетах Tomahawk для Украины и усилит ВСУ, и нажмет на Германию по передаче ракет Taurus.