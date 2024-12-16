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Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах дальнобойными ракетами вглубь РФ

Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах дальнобойными ракетами вглубь РФ

Трамп выступает во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго в понедельник, 16 декабря 2024 года / Фото: Associated Press

Трамп может пересмотреть решение по ударам дальнобойным американским оружием вглубь РФ после вступления в должность.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение США для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории России.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго 16 декабря.

По его мнению, это "плохое решение" и такие удары не должны были позволять Украине.

"Да, я, возможно, пересмотрю это решение. Я не думаю, что им (украинцам – Ред.) не нужно было разрешать удары ракетами на 200 миль (322 км) в Россию. По-моему, это плохо", – говорит Трамп.

Он считает, что это решение обострило войну: "Это привлекло корейцев, Северную Корею". Заметим, что на самом деле разрешение на дальнобойные удары было предоставлено уже после привлечения северокорейских войск Россией.

Также новоизбранный президент США считает, что с решением о дальнобойных ударах вглубь РФ администрация Байдена должна была посоветоваться с ним самим и его командой, однако не сделала этого.

"Я не думаю, что должны были это позволять. Точно не за считанные недели до того, как я стану президентом. Почему они это сделали, не спросив меня о том, что я думаю? Я бы не дал им этого сделать. Я думаю, что они совершили большую ошибку", – сказал Дональд Трамп.

Напомним, что 2 ноября Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по территории РФ.

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