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Трамп назвал количество ликвидированных оккупантов и погибших военных ВСУ на войне

Трамп назвал количество ликвидированных оккупантов и погибших военных ВСУ на войне

Война. / Фото: Associated Press

Президент США не ответил на вопрос о том, как долго еще продлится война в Украине.

В течение полномасштабной войны агрессор Россия потеряла более миллиона военных, а Украина якобы — в свою очередь — 700 тысяч.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сидя в Овальном кабинете, передает Politico.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, будет продолжаться начавшаяся РФ война в Украине. Глава Белого дома заявил: "большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года".

"У нас есть цифры, что почти миллион российских военных были убиты. Было убито 700 000 украинских военных. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше", — высказался Трамп.

Напомним, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Он назвал события на украинском фронте "окопной войной времен Первой мировой" и "мясорубкой людей", а также заявил, готов Зеленский к переговорам.

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