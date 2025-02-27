Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины

Американский президент в очередной раз заявил, что этой войны "не должно было случиться".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что во время полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, за три года погибли почти миллион человек.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"За три года этого ужасного конфликта почти миллион украинцев и россиян было бессмысленно убито, но на самом деле, я думаю, число гораздо больше", — подчеркнул Трамп.

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Он также добавил, что во время боевых действий в Украине было уничтожено "бесчисленное количество школ, зданий и великолепных церквей".

При этом Дональд Трамп в очередной раз заявил, что этой войны "не должно было случиться", и заверил, что его телефонные разговоры с Путиным и Зеленским были "очень успешными". Он также сообщил о нескольких своих разговорах с генеральным секретарем НАТО.

"Мы работаем над тем, чтобы привести к концу эту войну", — сказал президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщал, что в течение полномасштабной войны агрессорка Россия потеряла более миллиона военных, а Украина якобы со своей стороны – 700 тысяч.

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