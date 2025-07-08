Трамп не хочет тратить деньги на помощь Украине, но вынужден это делать: The Economist объяснил причину

Трамп не хочет тратить деньги на помощь Украине, но вынужден. / © ТСН.ua

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Несмотря на сомнения относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины, президент США Дональд Трамп неожиданно отменил решение о приостановлении военной помощи. Об этом он заявил 7 июля во время ужина в Белом доме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, заявив: "Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя". Уже через несколько часов Пентагон подтвердил новую поставку оружия.

Об этом пишет The Economist.

Что произошло с паузой в помощи

Ранее оборонное ведомство во главе с министром Питом Гегсетом объявило о "стандартной проверке" объемов военной помощи. Замминистра обороны Элбридж Колби продвигал идею уменьшения поддержки Украины ради концентрации ресурсов в Азии. В Пентагоне публично объясняли остановку необходимостью защиты собственных запасов. Но, как пишет The Economist, в случае с Украиной это, скорее, было политическое решение — оружие поступало из новых производственных линий, а не из резервов армии США.

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На этом фоне контрастирует поддержка Израиля, который во время недавнего 12-дневного конфликта с Ираном получал ПВО без задержек. Это вызвало возмущение среди демократов, назвавших заявления Пентагона обманчивыми.

Внутренний конфликт и неожиданное вмешательство Трампа

Известно, что президент Трамп сам узнал о прекращении поставок во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Это поставило его в невыгодное положение перед союзниками. Как пишет The Economist, решение отменить паузу — не проявление стратегии, а импульсивная реакция главы государства, не желающего допустить падения Украины во время собственного президентства.

Хотя Трамп неоднократно выражал симпатии к Путину и до сих пор мечтает о "большом соглашении" с Кремлем, он признал, что "разочарован" нежеланием России прекратить войну.

Что это значит для Украины

Восстановление помощи скорее исключение из общего тренда. Несмотря на обещания, администрация Трампа не взяла на себя новые обязательства по вооружению. Ранее одобренные Конгрессом десятки миллиардов долларов остаются не распределенными. В недавно подписанном президентом налоговом законе вообще не предусмотрено финансирование Украины.

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Бюджет на 2026 год, предложенный Трампом также предусматривает сокращение статей, касающихся помощи Киеву.

Между двумя линиями: помогать или остановить

Нынешнее решение выглядит как компромисс: Трамп не хочет тратить больше на войну, но и не готов допустить поражение Украины, которое может обернуться стратегической катастрофой для США. Потеря Киева станет для Трампа понижением престижа, соразмерным или даже хуже выхода Байдена из Афганистана.

Пока США остаются колебаться между рефлексами изоляционизма и осознанием геополитической ответственности. И этот баланс — шаткий как никогда.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия украинским силам обороны.

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