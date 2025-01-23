Трамп неожиданно начал жестко критиковать Путина: CNN раскрыл детали

CNN отмечает, что последние комментарии Трампа являются одними из самых критичных, которые он сделал в адрес Путина.

Во время инаугурационной речи президент США Дональд Трамп не упомянул об Украине. Но через несколько дней он изложил свою позицию по поводу войны, и она оказалась более жесткой по отношению к Кремлю, чем можно было ожидать.

Об этом пишет CNN. В статье проанализировано заявление Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин должен заключить соглашение, ведь он "разрушает Россию", не идя на этот шаг.

Отмечается, что Трамп был беспрецедентно резким, сосредоточившись на экономическом ущербе, нанесенном России войной.

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"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию в России", – сказал президент США.

Американский лидер также намекнул на ошеломляющие потери Москвы в полномасштабной войне против Украины.

"Он не может быть в восторге. У него дела обстоят не очень хорошо. Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – добавил Трамп, говоря о Путине.

CNN отмечает, что эти комментарии являются одними из самых критичных, которые Трамп сделал в адрес правителя Кремля. Его акцент на экономической составляющей и толерантности Кремля к ужасающим показателям утрат свидетельствуют о том, что "Белый дом осознает, что Россия может находиться под определенным давлением времени, и намерена использовать это в своих интересах".

"Раньше, во время своей кампании за Белый дом, и Трамп, и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшего участия США в борьбе в Украине, часто предполагая, что Украина должна согласиться на перемирие с Россией, несмотря на потерю своих территорий. Заявление президента США о том, что он хочет встретиться с Путиным, свидетельствует о том, что Трамп считает, что его межличностное "искусство договариваться" может проложить дипломатический путь", – говорится в статье.

Обнадеживающим для Киева является то, что заявление Трампа о помощи Украине было сосредоточено на необходимости увеличения расходов европейских членов НАТО, а не на прекращении поддержки со стороны США. Трамп начал свой разговор с журналистами по критике членов НАТО в Европе, заявив, что они должны выделять на оборону 5% своего ВВП – почти вдвое больше, чем сейчас тратят многие.

Трамп акцентировал, что Соединенные Штаты финансируют помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше чем Европа.

"Это смешно. Потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", – сказал президент США.

Ранее Дональд Трамп пообещал Путину большую услугу, если он остановит войну. В то же время Трамп отметил, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

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