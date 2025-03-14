Трамп обратился к Путину по поводу тысяч украинских военных, якобы окруженных на Курщине

Американский президент заверил, что вчера были "хорошие и продуктивные дискуссии" с хозяином Кремля.

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину по поводу тысяч украинских военных, якобы окруженных на территории Курской области РФ.

Об этом он написал в пятницу, 14 марта, в своей соцсети Truth Social.

"Тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными в очень плохой и уязвимой позиции. Я настойчиво прошу президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная бойня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог", — говорится в сообщении.

Американский президент также сообщил, что вчера были "хорошие и продуктивные дискуссии" с Путиным.

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"Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец-то завершиться", — заверил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что войска армии РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области и захватили Суджу.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что приказал войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступе" и перейти на более выгодные оборонные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

Напомним, издание Le Monde предположило, что украинские военные выходят из Курской области под давлением Соединенных Штатов, поскольку это может являться одной из предпосылок для прекращения огня.

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