Трамп отказал Украине в противобаллистических ракетах / © Associated Press

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Во время последней встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отклонил запрос Киева на дополнительные перехватчики, объяснив это необходимостью сохранить ресурсы США для защиты собственных объектов на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном.

Об этом пишет Financial Times.

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Трамп отклонил просьбу Украины о перехватчиках баллистики — FT

В результате массированного ночного обстрела Украины в Киеве погибли по меньшей мере 17 человек, еще 44 получили ранения. Россияне продолжают использовать нехватку перехватчиков баллистических ракет в Украине и наносят сокрушительные удары по логистике.

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По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по столице 24 баллистических ракеты, четыре противокорабельных ракеты и 115 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 98 дронов, однако ни одной из ракет перехватить не удалось.

Накануне президент Владимир Зеленский предупреждал о критической нехватке противоракет к комплексам Patriot — единственному существующему в Украине западному вооружению, которое может эффективно сбивать баллистику.

«Ракеты-перехватчики баллистических ракет могли бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что задержки с их снабжением или нежелание передавать противобаллистические системы напрямую приводят к таким ужасным жертвам и разрушениям», — написал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп подверг сомнению возможность предоставления Украине лицензии на внутреннее производство ракет к Patriot, хотя ранее обещал рассмотреть это решение.

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«Мы рассматриваем этот вопрос. Это очень необычное оружие, и… нам нужно быть немного аккуратными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы действительно не лицензируем оборудование», — говорил Трамп.

Однако стало известно, что Дональд Трамп во время последней встречи в Овальном кабинете отклонил запрос Киева на ракеты-перехватчики к ПВО Patriot, и заявил, что США эти ракеты тоже нужны из-за войны с Ираном.

На фоне снарядного голода Украина призывает ввести новые ограничения против российского ВПК.

Трамп отказал Украине в предоставлении лицензии на Patriot

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 31 июля заявил, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет к системам Patriot.

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Он объяснил это необходимостью защищать секреты передовых американских технологий, которые невозможно воспроизвести как обычные микрочипы. Также Трамп выразил опасение, что переданное оружие в будущем может быть использовано против самих США, и отметил необходимость ускорить собственное производство из-за исчерпания имеющихся американских запасов.

В то же время, Трамп подтвердил стремление Владимира Зеленского получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk, отметив их высокую эффективность. Политик напомнил о разговоре с украинским коллегой о необходимости прекратить войну из-за огромных ежемесячных потерь солдат.

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