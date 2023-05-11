Трамп отказался назвать Путина военным преступником и пообещал завершить войну за сутки

Трамп снова повторил свой тезис о том, что будь он до сих пор хозяином в Белом доме, Путин не решился бы нападать на Украину.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время дебатов с избирателями в Манчестере заявил, что пока не время называть президента России Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Если вы скажете, что он — военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить это дело (войну в Украине — ред.). Если он будет военным преступником, люди будут хватать его и захотят казнить, он будет бороться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже", — заявил Трамп.

Трамп не стал говорить, хочет ли он, чтобы Россия или Украина выиграли войну, когда его спросила ведущая дебатов Кейтлен Коллинз из CNN.

"Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, как все уладить, чтобы мы перестали убивать всех этих людей", — сказал он.

На второй вопрос модератора о том, хочет ли бывший президент победы Украины, Трамп не стал отвечать прямо, сказав, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

"Россияне и украинцы, я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это в течение 24 часов", — добавил Трамп.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войны в Украине удалось бы избежать, если бы бывший президент США Дональд Трамп остался у власти.

Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

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