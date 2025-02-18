Трамп ответил, как относится к идее отправить европейских миротворцев в Украину

Он отметил, что "США очень далеко", поэтому об отправке американских войск речь не идет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отправки европейских миротворцев в Украину после заключения мирного соглашения с РФ.

Об этом глава Белого дома сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

"Если они захотят — это отлично. Я за это. Я знаю, что Франция об этом упоминала, другие тоже говорили. Британия тоже об этом говорила", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он размещение войск европейских стран в Украине, если будет заключено мирное соглашение.

В то же время он отметил, что "США очень далеко", поэтому об отправке американских войск речь не идет.

"Об этом мы сейчас говорим – мир. У нас должно быть либо прекращение огня, либо сам мир. И мы стремимся достичь обоих. Начнем с прекращения огня. И если они захотят (отправление миротворцев, — Ред.) — Франция была готова, и я считаю это хорошим жестом", — говорит Трамп.

Ранее журналистка издания Fox News сообщила, что Путин хочет, чтобы на выборах в Украине победила его марионетка, а Трамп якобы не против.

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