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Трамп ответил, как относится к идее отправить европейских миротворцев в Украину

Трамп ответил, как относится к идее отправить европейских миротворцев в Украину

Президент США Дональд Трамп

Он отметил, что "США очень далеко", поэтому об отправке американских войск речь не идет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отправки европейских миротворцев в Украину после заключения мирного соглашения с РФ.

Об этом глава Белого дома сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

"Если они захотят — это отлично. Я за это. Я знаю, что Франция об этом упоминала, другие тоже говорили. Британия тоже об этом говорила", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он размещение войск европейских стран в Украине, если будет заключено мирное соглашение.

В то же время он отметил, что "США очень далеко", поэтому об отправке американских войск речь не идет.

"Об этом мы сейчас говорим – мир. У нас должно быть либо прекращение огня, либо сам мир. И мы стремимся достичь обоих. Начнем с прекращения огня. И если они захотят (отправление миротворцев, — Ред.) — Франция была готова, и я считаю это хорошим жестом", — говорит Трамп.

Ранее журналистка издания Fox News сообщила, что Путин хочет, чтобы на выборах в Украине победила его марионетка, а Трамп якобы не против.

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