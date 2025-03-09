Трамп предупредил об угрозе ядерного Армагеддона: "Это может произойти завтра"

Трамп также выразил мнение, что изменение климата – это не столь серьезная угроза, как возможность ядерного конфликта.

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность угрозой ядерной войны, заявив, что эта опасность является самой серьезной для человечества и может "может произойти завтра".

В интервью Sunday Morning Features на Fox News он подчеркнул, что современные ядерные боеголовки обладают разрушительной силой, которую трудно представить, передает Daily Mail.

"Мы тратим огромные деньги на ядерное оружие – уровень разрушений превосходит все, что вы можете себе представить", – сказал Трамп.

Он добавил, что, несмотря на такие расходы, сама суть ядерного оружия делает его самой опасной для человечества: "Просто ужасно, что приходится тратить столько денег на то, что, если его использовать, это, скорее всего, положит конец света".

Трамп также выразил мнение, что изменение климата – это не столь серьезная угроза, как возможность ядерного конфликта.

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"Я наблюдал, как Байден годами говорил, что экзистенциальная угроза происходит от климата. Я сказал "нет". Самая большая угроза – это ядерное оружие, эти огромные монстры, способные снести вам головы на много миль вокруг", – заявил президент США.

Отражают ли эти слова официальную позицию администрации Трампа, пока неизвестно. Однако он дал понять, что стремится сократить количество ядерного оружия в мире.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что во время своей первой каденции проводил жесточайшую политику в отношении России, сохраняя при этом хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.