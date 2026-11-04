Трамп, Путин и Си Цзиньпин за одним столом: Китай сделал заявление о возможной беспрецедентной встрече

Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин / © ТСН

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Китай ведет переговоры с США и Россией по поводу возможной трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре. Такой саммит стал бы беспрецедентной встречей лидеров трех ядерных государств в современной истории.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга в Пекине, пишет Bloomberg.

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"Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно потенциальной встречи китайского, российского и американского лидеров", - сообщила она, отвечая на вопрос о возможных переговорах в Шэньчжэне.

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Ранее и президент США Дональд Трамп, и российский диктатор Владимир Путин публично выражали заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

Что может означать встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщала, что Путин предложил Трампу провести трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина во время телефонного разговора 9 октября.

19 октября госсекретарь США Марк Рубио подтвердил, что возможность такой встречи обсуждали. В то же время в МИД Китая тогда заявляли, что не располагают информацией о соответствующем саммите.

Впоследствии Трамп заявил, что согласился бы встретиться с Путиным и Си даже без участия Зеленского, отметив стремление завершить войну.

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Возможность переговоров трех государств без Украины вызывает обеспокоенность по поводу обсуждения ее будущего без участия Киева. Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от формата, который мог бы превратиться в попытку нового распределения сфер влияния.

«О чем могут говорить Китай, Россия, Америка — сегодня точно не определено. Безусловно, будут говорить о Ближнем Востоке. Безусловно, будут говорить об Украине», - сказал Зеленский.

Потенциальные переговоры могут стать важным дипломатическим шагом для России, пытающейся преодолеть международную изоляцию после полномасштабного вторжения в Украину.

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