Он убежден, что если бы украинцы отказались от Крыма и НАТО, то "имели бы страну, а войны можно было избежать".

Об этом Трамп заявил в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Он считает, что если бы Украина признала Крым российским и отказалась бы от вступления от НАТО, войны можно было избежать.

"Путин не смог бы напасть на Украину, будь я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина — ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать из НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение. А теперь я не думаю, что Путин хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все в Украине бомбит. Ну то есть, он захватит там все. И очень грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – заявил Трамп.

Трамп заявил, что Путин стащил на границу с Украиной 200 тысяч военных, чтобы якобы "договориться".

"Путин перебросил 200 тысяч военных к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы уже можете легко заключить соглашение", – добавил он. Напомним, Трамп похоронил бывшую жену на территории гольф-клуба, чтобы получить льготы на налоги.

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