Трамп сделал заявление об окончании войн во время инаугурационной речи

Трамп пообещал закончить войны, но не упомянул об Украине.

Новый, 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не сказал ни слова об Украине. Однако заверил, что "остановит все войны".

"Как и в 2017 году, мы вновь создадим сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не участвуем", – сказал новый глава Белого дома.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки.

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Вживую! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА

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