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Трамп сделал заявление об окончании войн во время инаугурационной речи

Трамп сделал заявление об окончании войн во время инаугурационной речи

Президент Дональд Трамп (в центре), его супруга Мелания, их сын Беррон и вице-президент Джей Ди Вэнс после принятия присяги / Фото: Associated Press

Трамп пообещал закончить войны, но не упомянул об Украине.

Новый, 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не сказал ни слова об Украине. Однако заверил, что "остановит все войны".

"Как и в 2017 году, мы вновь создадим сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не участвуем", – сказал новый глава Белого дома.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что сменит название Мексиканского залива на залив Америки.

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Вживую! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА

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