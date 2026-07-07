- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп стал лучше относиться к Украине: Буданов объяснил, что изменилось
Трамп уважает победителей, потому Украине важно демонстрировать реальные результаты.
Президент США Дональд Трамп начал позитивнее отзываться об Украине, поскольку уважает побеждающих.
Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.
"Все очень легко. Все в мире любят победителей. Проигравших никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп однозначно любит победителей. Поэтому нужно показывать победу, это даст нам шанс. Не то, что показывать — иметь ее на самом деле", — сказал Буданов.
По его словам, именно реальные успехи могут дать Украине шанс удержать благосклонность партнеров.
Буданов подчеркнул, что такое расположение важно не как символический жест, а как конкретные решения и действия в поддержку Украины.
Он добавил, что сейчас все работают именно на победу. В то же время, по словам Буданова, то, какой она будет, зависит, прежде всего, от самой Украины.
Для настоящей победы Украине нужны союзники, партнеры и друзья, однако за их поддержку нужно бороться.
"С выигравшими все хотят иметь дело. С теми, кто побед не имеет, никто не хочет быть рядом", - подытожил Буданов.
Ранее сообщалось, что, несмотря на победу Дональда Трампа на выборах в США, которая сначала вызвала эйфорию среди российских радикальных кругов, расчеты на скорое ослабление Украины не оправдались.
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже не было никаких официальных договоренностей по войне в Украине.