Трамп стал лучше относиться к Украине: Буданов объяснил, что изменилось

Кирилл Буданов

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Президент США Дональд Трамп начал позитивнее отзываться об Украине, поскольку уважает побеждающих.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.

"Все очень легко. Все в мире любят победителей. Проигравших никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп однозначно любит победителей. Поэтому нужно показывать победу, это даст нам шанс. Не то, что показывать — иметь ее на самом деле", — сказал Буданов.

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По его словам, именно реальные успехи могут дать Украине шанс удержать благосклонность партнеров.

Буданов подчеркнул, что такое расположение важно не как символический жест, а как конкретные решения и действия в поддержку Украины.

Он добавил, что сейчас все работают именно на победу. В то же время, по словам Буданова, то, какой она будет, зависит, прежде всего, от самой Украины.

Для настоящей победы Украине нужны союзники, партнеры и друзья, однако за их поддержку нужно бороться.

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"С выигравшими все хотят иметь дело. С теми, кто побед не имеет, никто не хочет быть рядом", - подытожил Буданов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на победу Дональда Трампа на выборах в США, которая сначала вызвала эйфорию среди российских радикальных кругов, расчеты на скорое ослабление Украины не оправдались.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже не было никаких официальных договоренностей по войне в Украине.

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