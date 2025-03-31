Трамп стремится прекратить огонь в Украине к Пасхе: политическая цель или мирная инициатива

Трамп стремится прекратить огонь в Украине к Пасхе.

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Президент США Дональд Трамп пытается достичь договоренности по прекращению огня в Украине к Пасхе. Для Трампа важно продемонстрировать успех в первые 100 дней своего президентства и символическая дата имеет дополнительное значение.

Такое мнение высказал украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

"Для него это важная внутриполитическая история. Если он сможет выйти и сказать: "Я беспокоился о мире, и я достиг результата. Поддерживайте меня и дальше", — говорит Климкин.

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Кроме того, символическим дедлайном может стать и 9 мая — 80-я годовщина завершения Второй мировой войны, что является знаковой датой для Кремля. По мнению аналитиков, эти события формируют давление на переговорный процесс с обеих сторон.

Климкин отмечает, что даже если договоренность будет достигнута, она не станет окончательным завершением войны, а лишь "важной вехой" для действующего президента США.

Ранее сообщалось, что американские чиновники надеются добиться перемирия между Россией и Украиной в первые 100 дней после возвращения Дональда Трампа к власти.