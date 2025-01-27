Трамп угрожает Путину, а диктатор отвечает лестью: в NYT объяснили сигналы политиков

Президент США Дональд Трамп угрожает российскому диктатору, а Владимир Путин отвечает ему лестью. Но в их соревновании есть заметные сигналы, включая возобновление дискуссии о контроле над ядерными вооружениями.

Об этом написали в NYT.

Чего хотят Трамп и Путин

Известно, что Трамп был чрезвычайно резок в своей риторике на прошлой неделе, заявив, что Путин "уничтожает Россию" и пригрозил санкциями и пошлинами стране, если она не сядет за стол переговоров. Достаточно пустая угроза, отмечают аналитики, учитывая крошечный объем торговли между США и Россией.

Путин ответил лестью, согласившись с Трампом, что Россия не вторглась бы в Украину, будь он президентом три года назад. Он повторил, что готов сесть и вести переговоры о судьбе Европы "сверхдержава со сверхдержавой, лидер с лидером".

"Готовя почву для этого первого разговора, они посылают сигналы о том, что хотят вести переговоры не только по Украине — войне, которая, по словам Путина, является лишь одной из арен, на которых Запад ведет свою собственную борьбу против России", — говорится. в материале.

Как пишут в издании, для политики важен вопрос отношений между Москвой и Вашингтоном. Скорее всего, речь пойдет и о возобновлении переговоров по ядерному оружию. Дело в том, что основной договор, ограничивающий арсеналы обеих стран, заканчивается почти через год. После этого они будут свободны вести такую гонку вооружений, которую мир не видел со времен Холодной войны.

"Последние переговоры по контролю над вооружениями были завершены незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор Путин утверждал, что любые переговоры по ограничению ядерных вооружений должны также охватывать войну в Украине. Администрация Байдена отказалась смешивать эти два вопроса, опасаясь, что настоящей целью Путина было обменять ограничения на свой ядерный арсенал на территорию, которую он захватил в Украине и другие уступки", — пояснили аналитики.

Однако господин Трамп, похоже, открыт для более широких переговоров. А именно то, чего хотел бы Путин, что может позволить ему пойти на этот компромисс.

Непонятно, какие долгосрочные гарантии безопасности господин Трамп готов предложить президенту Владимиру Зеленскому, который, как он в последние дни настаивал, должен был заключить соглашение с Путиным и избежать разрушительной войны.

"Господин Трамп явно хочет зарекомендовать себя как миротворца: в свой первый срок он заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира, и что прекращение величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны укрепит его аргументы. Он, кажется, не озабочен предоставлением Украине существенной роли в этом процессе, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, чьей мантрой было "Ничего об Украине без Украины", — отметили в NYT.

По мнению Стивена Сестановича, эксперта по российским и евразийским исследованиям в Совете по международным отношениям и бывший сотрудник Госдепартамента, несмотря на все эти бурные обмены мнениями, Путин больше хочет услышать, что соглашение Россия и США заключат самостоятельно.

Кит Келлог, отставной генерал, которому в свои 80 лет господин Трамп поручил начать переговоры, настаивает, что ключевым моментом будет экономика, а не потери.

"Когда вы смотрите на Путина, вы не можете просто сказать: "Ну, прекратите убивать", потому что, честно говоря, это не их менталитет". Господин Трамп подходит к войне по-другому: он рассматривает экономику как часть этой войны. И он сосредоточится на ограничении нефтяных доходов России", — сказал он.

Также отмечается, что:

Глава РФ уверен в своей позиции на фронте в Украине, несмотря на огромные потери, и он пытается продемонстрировать Трампу выжидательную позицию. Цели России не изменились, и хотя она готова к переговорам о прекращении войны, она сделает это только на своих условиях;

Путин потребует сохранения примерно 20 процентов территории Украины, которые сейчас контролирует Россия, а также соглашения, исключающее членство Украины в НАТО и ограничивающее размер ее вооруженных сил;

Диктатор ясно дал понять, что он готов взаимодействовать с господином Трампом и, в более широком смысле, с Соединенными Штатами после трех лет дипломатической изоляции со стороны администрации Байдена;

На прошлой неделе российский президент дважды вовсю пытался хвалить Трампа, а это проверенный метод завоевать его благосклонность.

"Нам, наверное, лучше встретиться и, исходя из сегодняшних реалий, спокойно поговорить по всем интересующим и США, и Россию направлениям", — сказал Путин. Он отмахнулся от санкционных угроз господина Трампа, назвав его "умным" и "прагматичным", и заговорил языком господина Трампа, заявив, что выборы 2020 года у него "украденные", — говорится в материале.

Приглашение Путина на "широкие переговоры", видимо, подчеркнуло его оптимизм по отношению к Трампу, вопреки жестким словам лидера США в адрес России на прошлой неделе и тому факту, что президент ввел ряд новых санкций против России во время своего первого президентского срока.

На прошлой неделе господин Трамп также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил его в недостижении соглашения с Путиным, которое могло бы предотвратить войну.

"Я мог бы легко заключить это соглашение, но Зеленский решил, что "я хочу бороться"", – сказал Трамп.

Он дал понять, пишут журналисты, что его не интересует подход Байдена, который заключается в поддержке Украины столько времени, сколько необходимо. Однако своей жесткой риторикой в адрес Путина на прошлой неделе он, возможно, пытается показать, что он "не слабак" для российского лидера, одновременно готовясь к тому, что ему не удастся уговорить Путина заключить соглашение, которое устроит все стороны.

"Чтобы вывести Путина из равновесия, Трамп должен показать ему, что соглашение возможно только в том случае, если оно будет выгодно Украине и нашим союзникам", — заявил Сестанович.

Хотя Путин приветствует переговоры с Трампом, российские официальные лица не отказываются от своего совместного послания о Соединенных Штатах как о вредной силе. Это один из признаков того, что Кремль подстраховывается на случай, если переговоры с Трампом пройдут неудачно.

Бывший заместитель госсекретаря Венди Шерман предупреждает: если переговоры с Россией начнутся, администрация Трампа должна быть готова.

"Путин захочет того, о чем он всегда говорил: больше территории, ни одной Украины в НАТО, ни одного западного ядерного оружия в Европе, которое могло бы быть нацелено на Россию. В связи с этим она делает ставку на то, что фактические переговоры о продолжении нового договора СНВ вероятно, находятся в самом низу его списка", — отметила Шерман.

Ранее речь шла о том, что санкционное давление на РФ со стороны Трампа может стать ключом к миру, в то время как другие сомневаются в эффективности этого подхода.

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