Трамп вознаградил Путина: эксперт объяснил, почему встреча на Аляске играет в пользу РФ

Трамп и Путин / © Getty Images

Реклама

Президент РФ добился большой победы, договорившись о встрече с главой Штатов на американской земле. Более того, Трамп вознаградил Путина, отказавшись от сроков, которые сам установил.

Об этом заявил старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис в эфире CNN Türk.

«Это кажется самым решительным отступлением от дедлайна, установленного Трампом. Вместо того чтобы навязывать любые трудности, выполнять любые свои угрозы, он, похоже, вознаградил Путина таким чрезвычайным образом, согласившись на саммит», — сказал Найджел Гулд-Дэвис.

Реклама

Также эксперт прокомментировал выбор места встречи. Дело в том, что Аляска — ре лишена глубокого символизма. И эта локация играет только в пользу РФ, позволяя кремлевскому диктатору направить главе США очень четкий сигнал по отношению к территориям.

"Путин может легко высказать Трампу эту позицию: "Когда-то эта территория была наша, но мы отдали ее вам. Поэтому теперь Украина, которая раньше имела такую территорию, теперь должна отдать ее нам", - пояснил Гулд-Дэвис.

Эксперт констатировал, что Путин, к сожалению, уже добился большой победы.

«К настоящему моменту понятно лишь то, что Путин уже добился большой победы, обеспечив проведение саммита с Соединенными Штатами на американской земле. И это то, над чем он будет упорно работать, чтобы максимально использовать это на следующей неделе.

Реклама

Кроме этого, старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии выразил обеспокоенность из-за бездействия Европы.

"Еще один вопрос: где во всем этом Европа? Европа должна быть встревожена и фактически поражена этим последним поворотом событий", - заключил Найджел Гулд-Дэвис.

Напомним, в США наспех готовятся к встрече президента Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным. Как известно, она должна состояться в эту пятницу, 15 августа, на Аляске.

«По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не объявлено. Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты Соединенных Штатов и России», — говорится в сообщении CNN.

Реклама

Другая группа должностных лиц администрации работает над уточнением контуров предстоящей дискуссии двух лидеров. По мнению Трампа, он может привести к значительному прогрессу в прекращении российской войны в Украине. Телеканал добавляет, что за четыре дня до этой знаковой встречи американские чиновники спешат согласовать детали саммита, учитывая, что логистические и геополитические вопросы остаются нерешенными.