Трамп заявил, что Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился принять гарантию безопасности для Украины.

Об этом он заявил на брифинге с европейскими лидерами в Белом доме.

"Я считаю, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, сделав очень важный шаг", - сказал Трамп во время выступления.

Он также подчеркнул, что значительную часть обязательств по этому вопросу возьмут на себя европейские партнеры.

"Мы собираемся помочь им, и мы собираемся сделать это очень безопасным", - отметил он.

Кроме того, Трамп повторил свою идею о проведении трехсторонней встречи с участием себя, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Напомним, Трамп завершил переговоры с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал успешными переговоры с Зеленским перед встречей с европейскими лидерами.