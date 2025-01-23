Трамп заявил, что работает над соглашением между РФ и Украиной – когда оно будет готово

Новый глава Белого дома в очередной раз пообещал достичь договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной. Большую надежду он возлагает на встречу с Путиным.

Новый президент США Дональд Трамп пообещал добиться прекращения огня между Украиной и Россией и заверил, что работа над мирным соглашением уже продолжается.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы достигнем договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной. Мы работаем в этом направлении. Потому что миллионы солдат умирают. Мы не видели ничего подобного после Второй мировой. Украинцы и россияне хотят, чтобы это прекратилось. Надеюсь, что решение вскоре будет готово", – сказал он.

Также Трамп вновь заявил, что в скором времени планирует встретиться с Путиным, и выразил надежду, что эта встреча поможет закончить войну в Украине.

Напомним, что 22 января Дональд Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины и пригрозил санкциями.

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