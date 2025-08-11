ТСН в социальных сетях

Война
1741
1 мин

Трамп заявил, что РФ не захватила Киев, потому что "наступала полями": в Сети ответили эффектным видео

Даже в западных СМИ не сдержались и указали Трампу на вопиющую ошибку в его заявлении, что российские войска якобы могли бы захватить Киев за 4 часа в 2022 году.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Трасса М01 вблизи села Скибин в направлении Киева в первые дни войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы в феврале 2022 года российские оккупанты могли бы захватить Киев за 4 часа, но не сделали этого, потому что «двигались сельскохозяйственными угодьями». Такое решение, по словам Трампа, принял один российский генерал, которого могла постигнуть печальная участь.

СМИ, в том числе и западные, сразу напомнили президенту США о ошибочности его слов. Как раз в феврале 2022 года оккупанты наступали по трассе, где их уничтожали ВСУ из артиллерии и «байрактаров».

На видео — трасса М01 вблизи села Скибин в направлении столицы в первые дни войны.

Напомним, сегодня Дональд Трамп рассказал, вернут ли оккупированные территории Украине.

Он заявил, что не намерен самостоятельно заключать мирное соглашение, но хочет посадить Путина и Зеленского «в одну комнату».

