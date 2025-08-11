Трамп заявил, что Россия могла захватить Киев за 4 часа и объяснил, как именно

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал действия российских военных во время вторжения в Украину. По его словам, если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы оказаться в Киеве всего за четыре часа

Об этом Трамп заявил во время брифинга, передает Clash Report.

"Если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы быть в Киеве за 4 часа", - заявил Трамп в своем недавнем.

Реклама

По его словам, вместо этого российский генерал выбрал другой маршрут — из-за сельскохозяйственных угодий, что, по мнению президента США, осложнило и замедлило наступление.

"Я не знаю, кто этот генерал, но зная Владимира, его, пожалуй, уже нет", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также охарактеризовал Россию, назвав ее воюющей страной. Он добавил, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

Кроме того, Трамп предупредил о возможном жестком шаге - он может "плюнуть" на Украину и выйти из переговоров.