ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что Россия могла захватить Киев за 4 часа и объяснил, как именно

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли быстро захватить Киев, двигаясь по трассе.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал действия российских военных во время вторжения в Украину. По его словам, если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы оказаться в Киеве всего за четыре часа

Об этом Трамп заявил во время брифинга, передает Clash Report.

"Если бы российские войска двигались по трассе, они могли бы быть в Киеве за 4 часа", - заявил Трамп в своем недавнем.

По его словам, вместо этого российский генерал выбрал другой маршрут — из-за сельскохозяйственных угодий, что, по мнению президента США, осложнило и замедлило наступление.

"Я не знаю, кто этот генерал, но зная Владимира, его, пожалуй, уже нет", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также охарактеризовал Россию, назвав ее воюющей страной. Он добавил, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

Кроме того, Трамп предупредил о возможном жестком шаге - он может "плюнуть" на Украину и выйти из переговоров.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie