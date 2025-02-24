Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель: какое условие

Трамп снова выразил уверенность, что войну в Украине можно быстро завершить, если "быть разумными".
Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине может закончиться в скором времени — несколько недель.
Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Если мы будем умны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать – а мы этого не хотим", – сказал Трамп.
Других деталей американский президент не поведал.
Ранее Трамп заявил, что ведет "очень серьезные переговоры" с Путиным об окончании войны.
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