Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель: какое условие

Трамп снова выразил уверенность, что войну в Украине можно быстро завершить, если "быть разумными".

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине может закончиться в скором времени — несколько недель.

Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если мы будем умны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать – а мы этого не хотим", – сказал Трамп.

Других деталей американский президент не поведал.

Ранее Трамп заявил, что ведет "очень серьезные переговоры" с Путиным об окончании войны.

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