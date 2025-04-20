Трамп заявил о возможном мире между Украиной и Россией "уже на следующей неделе"

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности скорейшего заключения мира между Украиной и Россией.

На своей странице в Truth Social Трамп выразил надежду, что стороны достигнут соглашения "уже на следующей неделе".

Пост Трампа в Truth Social. / © Фото из социальных сетей

"Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на следующей неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с процветающими Соединенными Штатами и заработают", — отметил Трамп.

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Ранее сообщалось, что США считают, что полное прекращение огня крайне необходимо, и поддерживают предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия на 30 дней.