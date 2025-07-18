Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

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В ходе разговора с Владимиром Зеленским 4 июля президент США Трамп заявил, что Украине нужно перейти в наступление.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Президент США добавил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне.

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Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил: «Если у нас будет правильное оружие, мы сможем».

Газета Financial Times первой сообщила о деталях звонка.

На вопрос о звонке, состоявшемся ранее на этой неделе, Трамп ответил: «Нет, Зеленский не должен атаковать Москву». Президент США добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей поразить столицу России.

Представитель Белого дома Керолайн Левитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины нанести удары по российской территории, но сказала, что вопрос был вырван из контекста. По ее словам, Трамп просто искал информацию, а не призывал Зеленского сделать это.

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Теперь Трамп установил 50-дневный срок для достижения Россией мирного соглашения, прежде чем ввести 100-процентные тарифы на российский импорт и вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей.

Однако Трамп так часто меняет позиции, что некоторые чиновники с неохотой называли это изменением взглядов.

«Похоже, он осознает, что не может доверять Путину, — сказал второй европейский чиновник. — Поэтому дела обстоят хорошо, пока не изменятся».

Ранее в Белом доме предупредили Россию, что в случае игнорирования 50-дневного ультиматума она столкнется с серьезными последствиями.

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