Трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным обстрелом, эвакуация невозможна уже третий день

Трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным обстрелом, эвакуация невозможна уже третий день

Из прифронтовых населенных пунктов Луганской области, из-за постоянных вражеских артиллерийских обстрелов и авиационных ударов, уже третьи сутки не проводят официальную эвакуацию.

Трасса Лисичанск-Бахмут, по которой еще неделю назад можно было относительно спокойно перемещаться, теперь стала очень опасной для передвижения. В то же время и Бахмут, в Донецкой области, куда в первую очередь вывозили людей с каждым днем, все чаще атакуют рашисты, преимущественно с воздуха крылатыми ракетами, говорится в ТСН.

Смертоносную трубу, отброшенную на крышу местного магазина, еще до рассвета. В целом, за последнюю неделю, в Бахмут прилетели около десятка российских, одних, крылатых ракет. Эхо разрывов тяжелых, артиллерийских снарядов, а еще реактивных "Градов", "Смерчей" и "Ураганов", в городе теперь звучит много раз в сутки.

Крылатые ракеты, преимущественно класса "воздух-земля", бомбардировщики сбрасывают за многие десятки, а то и сотен километров от целей. Наземная враждебная артиллерия, льет четко с Востока – из оккупированных районов соседней Луганщины. «Трасса под обстрелами, примерно с позавчерашнего дня. Начались обстрелы непосредственно нашего блок-поста и возле блок-поста начало ложиться», – говорят бойцы.

Трасса Бахмут – Лисичанск до недавнего времени, абсолютная безопасная и проездная. Но дальше был прилет, ранивший полицейского. В настоящее время передвижение этой дорогой в обе стороны, особенно территорией Луганщины, превращается в смертельно-опасное путешествие.

Вдоль дороги, вплоть до самого Лисичанска, валяются разорванные занозами колеса и побитый минами и снарядами транспорт. Зеленые поля по обе стороны дороги усеяны воронками после разрывов боеприпасов. Лисичанский НПЗ дымит сутки подряд из-за прилетов.

Вспыхивает, чуть ли не после каждого второго попадания решетских снарядов – в разных частях и сам Лисичанск. Теперь здесь нет гражданских автомобилей, почти нет теперь и гражданских жителей. Оставшиеся преимущественно прячутся по погребам и подвалам.

Дед Федор, которому почти 90-то, убежден — решисты умышленно стряпают по жилым кварталам его родного города, чтобы запугать людей. На своей улице он остался единственным жителем. Из-за постоянных обстрелов, официальную эвакуацию из Луганщины, уже третьи сутки приостановлена.

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