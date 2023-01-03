Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем: Гайдай объяснил, почему это важно

Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой снабжаются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Можно говорить, что огневой контроль уже установлен над этой трассой. Да, физически наши силы обороны пока не находятся на трассе, но огневым контролем они ее уже контролируют, и там опасно ездить между Сватовым и Кременной. Поэтому они ищут новые логистические решения, делают огромный круг через Старобельск, таким образом теряют время и определенные возможности", — рассказал глава Луганской ОВА.

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По словам Гайдая, под временно оккупированным Луганском уже стоят огромные очереди из фур – они там более 10 километров. Снаряды, которые перевозят эти фуры, впоследствии перегружают на военные КамАЗы, которые доставляют их российским солдатам. Это усложняет ведение обороны для россиян.

Ранее стало известно, что, по данным британской разведки, в Луганской области идут бои за ключевую трассу Сватово-Кременная, по которой российские войска снабжаются из Белгородской области России.

Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке , в котором находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".

Позже стало известно, что в результате подобного "прилета" в Краснопоповке Луганской области погибли около 200 кафиров.

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