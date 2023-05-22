"Травил онкобольную одноклассницу": во Львовской области суд оштрафовал маму школьника

Во Львовской области Николаевской области районный суд оштрафовал маму школьника, который оскорблял онкобольную одноклассницу.

Правоохранители составили протокол по ст. 173-4.

Отмечается, что парень долгое время оскорблял одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание. У девочки из-за травли возникли психологические проблемы.

Родители пострадавшей обратились в полицию. В суде мама мальчика свою вину признала и попросила строго ее не наказывать.

"Учитывая обстоятельства дела, 15 мая судья Николаевского райсуда Александр Бачун признал Галину Мацькив виновной в буллинге и оштрафовал на 850 грн. Кроме этого, оно должно оплатить 536 грн судебного сбора. Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельнитчине в Красиловском лицее 6-классник принялся травить своего одноклассника. Он подлавливал его на перемене, хватал за половые органы и сжимал, причиняя мальчику боль.

Читайте также: