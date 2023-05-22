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"Травил онкобольную одноклассницу": во Львовской области суд оштрафовал маму школьника

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2321
Время на прочтение
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"Травил онкобольную одноклассницу": во Львовской области суд оштрафовал маму школьника

Суд во Львовской области оштрафовал маму школьника за буллинг онкобольной одноклассницы

Парень долгое время оскорблял одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание.

Во Львовской области Николаевской области районный суд оштрафовал маму школьника, который оскорблял онкобольную одноклассницу.

Правоохранители составили протокол по ст. 173-4.

Отмечается, что парень долгое время оскорблял одноклассницу, которая перенесла онкозаболевание. У девочки из-за травли возникли психологические проблемы.

Родители пострадавшей обратились в полицию. В суде мама мальчика свою вину признала и попросила строго ее не наказывать.

"Учитывая обстоятельства дела, 15 мая судья Николаевского райсуда Александр Бачун признал Галину Мацькив виновной в буллинге и оштрафовал на 850 грн. Кроме этого, оно должно оплатить 536 грн судебного сбора. Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельнитчине в Красиловском лицее 6-классник принялся травить своего одноклассника. Он подлавливал его на перемене, хватал за половые органы и сжимал, причиняя мальчику боль.

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Дата публикации
Просмотры
2321
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