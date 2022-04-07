Требовал 100 тыс. за автобус: на Львовщине и.о. мэра пытался продать гуманитарную помощь

Чиновник требовал средства за автобус, который получил бесплатно в качестве гуманитарной помощи.
Правоохранители задержали на Львовщине и. о. городского головы одного из городов, пытавшегося продать волонтеру автобус.
К слову, автобус городской совет получил бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
"По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 000 грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.
Напомним, в Черновицкой области задержаны организаторы нелегального пересечения границы военнообязанными.
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