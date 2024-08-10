Требования снизили, а люди не идут: у России появились серьезные проблемы с кадрами на оккупированных территориях

Несмотря на то, что россияне снизили требования к кандидатам на "рабочие места" в оккупационных органах власти, люди все равно не хотят идти работать на врага.

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборантов.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Отмечается, что из-за оккупации большинство населения покинуло оккупированные территории, а большая часть оставшихся отказывается от сотрудничества с врагом. В результате россияне берут на службу низкопрофессиональных специалистов, которым раздают более высокие должности в обмен на лояльность.

"Однако и даже в таком случае необходимого количества работников нет. Так, оккупанты пока не могут сформировать региональные отделы антимонопольных комитетов, которые сейчас состоят из ввезенных из РФ гастролеров", — сообщили в центре.

В ЦНС говорят, что чтобы набрать людей, россияне даже уменьшили требования к кандидатам. В частности, для работы теперь не нужен опыт и не обязательно высшее образование.

"Но набрать необходимое количество работников не удается", — отметили в центре.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты организуют небольшие митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитируют поддержку Курской области.

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