"Требуем вывод войск с территории Украины и возвращение всех солдат домой": в РФ начали бунтовать матери российских вояк

Матери российских вояк спустя 9 месяцев войны в Украине начали беспокоиться будущим своих детей, поскольку из-за войны "бедность начала стучать в их дома".

Об этом говорится в открытом письме от матерей Российской Федерации председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации, председателю комитета Государственной думы по семье, женщинам и детям и членам этих комитетов.

Письмо инициировано матерями движения "Феминистское Антивоенное Сопротивление" и инициативной группой матерей мобилизованных и солдат-срочников.

Свое письмо российские матери начали с того, что мол обеспокоены происходящим между Россией и Украиной уже 9 месяцев, что "не может не волновать их материнские сердца".

"Несмотря на все обещания поддержки со стороны государства, уровень жизни снижается, бедность стучится в дверь к абсолютному большинству российских семей. После 24 февраля ситуация становится только хуже. Санкции, обусловленные проведением военной операции в Украине, ведут к росту инфляции, а в условиях инфляции маткапитал и все едва хватавшие помощи обесцениваются По официальным данным Росстата, практически каждый пятый ребенок живет в семье со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека, то есть – в нищете, государство поощряет нас рожать больше, а затем бросает нас в нищете или приносит наших детей в жертву своим амбициям", — говорится в письме.

Матери отмечают, что РФ тратит огромные средства на войну против Украины в то время, когда их можно было вложить в благополучие страны, но вместо этого звучат только разговоры об успехах и величии РФ.

"По меньшей мере 318 тысяч мужчин уже мобилизовали (такую цифру называет Владимир Путин). Мужчин забирали даже несмотря на то, что на иждивении у них несовершеннолетние дети. Во многих регионах семьям мобилизованных приходилось самостоятельно собирать их на смерть, покупая за свой счет все, до бронежилетов. Кто будет обеспечивать семьи, которые потеряли кормильцев? Матери срочников и мобилизованных вынуждены унизительно обивать пороги городских администраций, пытаясь вернуть своих сыновей и мужей домой. Они проводят пикеты, пишут коллективные обращения, подают ходатайства, и их никто не слышит!", — жалуются в открытом письме россиянки.

Также они возмущены тем, что тела их сыновей, мужей и родителей никто не забирает с поля боя и не возвращает домой.

"Военные действия — это катастрофа, независимо от того, как они называются официально. Мы в ужасе от того, что происходит. Мы против участия в этом наших сыновей, братьев, мужчин, родителей, мы и сами не хотим участвовать в этом. Очевидно, что поддержка агрессивных боевых действий несовместима с защитой семьи, женщин и детей. Мы требуем выведения войск с территории Украины, возвращения всех солдат домой, защиты солдат-срочников от участия в любых военных действиях, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, достойную материальную поддержку детства и материнства", — говорится в письме.

Напомним, что в РФ общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников требуют вернуть их близких с фронта и добиваются открытой встречи с президентом с Путиным.

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