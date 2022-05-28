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"Требуйте от РФ прекратить блокаду украинских портов" — Кулеба об угрозе голода

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"Требуйте от РФ прекратить блокаду украинских портов" — Кулеба об угрозе голода

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины призвал требовать от Москвы прекратить военную блокаду украинского продовольственного экспорта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мир должен давить на Кремль для прекращения блокады украинских портов.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Санкции против России не имеют отношения к разворачивающемуся глобальному продовольственному кризису. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российская военная физическая блокада 22 миллионов тонн украинского продовольственного экспорта в наших морских портах. Требуйте от Москвы прекратить блокаду", — говорится в сообщения.

Напомним, Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.

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